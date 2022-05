(Di giovedì 26 maggio 2022) La bellissimaci ha parlato di cose molto interessanti a margine del Riviera Film Festival di Sestri Levante. Vi proponiamo le sue parole in. Attrice classe 1981 di Kiev è naturalizzata italiana ma sente profondamente le sue radici ucraine. In un momento molto delicato per il suo paese abbiamo parlato dei suoi L'articolo chemusica.it.

Advertising

SpadaroCiro : @anna_safroncik bellissima,seria e professionale,unica,meriti bei ruoli in tv e al cinema,un abbraccio e belle cose x te.?? - TeleradioNews : La celebre attrice sarà in Piazza Notarpaoli domenica 17 luglio 2022. Raduno a partecipazione estera e tappa del Ca… - TeleradioNews : Alvignano: Vespagiro: Anna Safroncik sarà la madrina dell'edizione numero 13 - ALVIGNANO: ANNA SAFRONCIK MADRI… - giannigosta : ALVIGNANO: ANNA SAFRONCIK MADRINA DELLA 13ESIMA EDIZIONE DEL VESPAGIRO - TeleradioNews : ALVIGNANO: ANNA SAFRONCIK MADRINA DELLA 13ESIMA EDIZIONE DEL VESPAGIRO - ALVIGNANO: ANNA SAFRONCIK MADRINA D… -

CheMusica

- Appello al Papa per l'Ucraina Kiev è la mia città. Sulla facciata della casa dove sono cresciuta c'erano due parole: "Myr", pace, e "Svoboda", libertà. Il mio popolo oggi non sa più ...Madrina dell'evento sarà l'attrice di origine ucraine, mentre il padrino sarà il cantautore Andrea Sannino. Per assistere alla partita i biglietti si potranno acquistare attraverso ... Anna Safroncik, ESCLUSIVA: “L’arte deve raccontare la guerra in Ucraina” Raduno a partecipazione estera e tappa del Campionato Turistico Nazionale e Regionale. Anna Safroncik sarà la madrina del Vespagiro di Alvignano. Direttamente dalla serie televisiva “Le tre rose di ...ALVIGNANO: ANNA SAFRONCIK MADRINA DELLA 13ESIMA EDIZIONE DEL VESPAGIRO La celebre attrice sarà in Piazza Notarpaoli domenica ...