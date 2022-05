AEW: Sting non è stato autorizzato a viaggiare per Double or Nothing (Di giovedì 26 maggio 2022) Sting è uno dei più grandi campioni di tutti i tempi, e su questo non si discute. Ha debuttato nel pro wrestling nel 1985 e ha vinto innumerevoli titoli in diverse promotion. Attualmente è legato alla All Elite Wrestling. Recentemente, Sting ha cercato di salvare gli Hardy Brothers dopo che erano stati aggrediti da Adam Cole e compagnia durante Dynamite la scorsa settimana. The Icon ha sferrato alcuni duri colpi ai Bucks prima di essere atterrato da un super calcio. I SuperKliq e i ReDragon hanno poi intrappolato la gamba di Sting in una sedia d’acciaio. Kyle O’Reilly lo ha colpito con una ginocchiata volante, causando un brutto infortunio all’ex WCW Champion. La situazione attuale L’AEW ha fornito un aggiornamento sull’infortunio di The Icon ieri sera dopo Dynamite. La promotion ha rivelato che Sting non ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 26 maggio 2022)è uno dei più grandi campioni di tutti i tempi, e su questo non si discute. Ha debuttato nel pro wrestling nel 1985 e ha vinto innumerevoli titoli in diverse promotion. Attualmente è legato alla All Elite Wrestling. Recentemente,ha cercato di salvare gli Hardy Brothers dopo che erano stati aggrediti da Adam Cole e compagnia durante Dynamite la scorsa settimana. The Icon ha sferrato alcuni duri colpi ai Bucks prima di essere atterrato da un super calcio. I SuperKliq e i ReDragon hanno poi intrappolato la gamba diin una sedia d’acciaio. Kyle O’Reilly lo ha colpito con una ginocchiata volante, causando un brutto infortunio all’ex WCW Champion. La situazione attuale L’AEW ha fornito un aggiornamento sull’infortunio di The Icon ieri sera dopo Dynamite. La promotion ha rivelato chenon ...

