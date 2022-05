Zelensky afferma che l’Occidente è privo di unità sull’Ucraina (Di mercoledì 25 maggio 2022) “C’è un forte Occidente unito? No“, afferma Zelensky. Il presidente ucraino ha accusato i paesi occidentali di mancanza di “unità” sull’Ucraina, citando posizioni divergenti sulle forniture di armi a Kyiv e disaccordi all’interno della NATO. Zelensky afferma che l’Occidente è privo di unità? Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha accusato l’Occidente di essere diviso sull’entità del Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 25 maggio 2022) “C’è un forte Occidente unito? No“,. Il presidente ucraino ha accusato i paesi occidentali di mancanza di “, citando posizioni divergenti sulle forniture di armi a Kyiv e disaccordi all’interno della NATO.chedi? Il presidente ucraino, Volodymyr, ha accusatodi essere diviso sull’entità del

Billa42_ : Zelensky afferma che l’Occidente è privo di unità sull’Ucraina - sirjoe7007 : #Zelensky attacca ancora l'#Occidente perché non gli danno #armi a lunga gittata e perché continuano a comprare ga… - ascochita : RT @putino: Per ribadire l'ovvio, Zelensky afferma che per Kyiv la Russia deve anche 'lasciare la Crimea', illegalmente occupata dal 2014.… - putino : Per ribadire l'ovvio, Zelensky afferma che per Kyiv la Russia deve anche 'lasciare la Crimea', illegalmente occupat… - GiuseppePepe10 : RT @Ecatetriformis: Zelensky ha firmato una legge che consente il sequestro di proprietà per coloro 'che sostengono l'aggressione russa'.… -