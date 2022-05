Vaiolo scimmie, salgono a 6 i casi allo Spallanzani (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – “Ho avuto notizia di un sesto caso di Vaiolo delle scimmie preso in carico dall’Istituto Spallanzani” di Roma “con un link di ritorno dalle Canarie. Attualmente sono 4 i ricoverati, tutti in buone condizioni cliniche. Uno è seguito a domicilio. L’altro è il caso toscano”. Lo riferisce in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Prosegue l’indagine epidemiologica. Nessun allarme – sottolinea – ma il sistema di sorveglianza infettivologica è in stato di massima attenzione”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – “Ho avuto notizia di un sesto caso didellepreso in carico dall’Istituto” di Roma “con un link di ritorno dalle Canarie. Attualmente sono 4 i ricoverati, tutti in buone condizioni cliniche. Uno è seguito a domicilio. L’altro è il caso toscano”. Lo riferisce in una nota l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. “Prosegue l’indagine epidemiologica. Nessun allarme – sottolinea – ma il sistema di sorveglianza infettivologica è in stato di massima attenzione”. L'articolo proviene da Italia Sera.

