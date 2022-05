Texas: Trump conferma sua presenza a convention lobby armi (Di mercoledì 25 maggio 2022) Donald Trump conferma la sua presenza alla convention annuale della National Rifle Association, la potente lobby delle armi americana, in calendario nei prossimi giorni a Houston, in Texas. "L'America ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 25 maggio 2022) Donaldla suaallaannuale della National Rifle Association, la potentedelleamericana, in calendario nei prossimi giorni a Houston, in. "L'America ...

Advertising

Giorgiolaporta : Che strano: per ogni #strage sotto #Trump la responsabilità era direttamente del Presidente che non aboliva le… - Agenzia_Ansa : Ken Paxton, l'alleato di Donald Trump e procuratore generale del #Texas, rilancia l'idea di armare gli insegnanti a… - Fab3Ros : @HomelandClaire @fanpage Negli USA ci sono quelli che votano Trump e 'democraticamente' votano teste di minchia rep… - Cristin62807522 : RT @Giorgiolaporta: Che strano: per ogni #strage sotto #Trump la responsabilità era direttamente del Presidente che non aboliva le #armi. A… - Tiziano_Med : RT @Giorgiolaporta: Che strano: per ogni #strage sotto #Trump la responsabilità era direttamente del Presidente che non aboliva le #armi. A… -