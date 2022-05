Texas | 18enne fa strage di bimbi a scuola Biden | “Adesso basta”

(Di mercoledì 25 maggio 2022)in unaelementare del. Il presidente degli Usa, Joe, si è rivolto al Congresso perché il legislatore agisca dopo che a Uvalde un ragazzo di 18 anni ha ucciso 19 bambini e due adulti. Dall’inizio del 2022 sono oltre 200 le sparatorie con uccisioni di innocenti in tutti gli Stati Uniti. L’America è sotto shock per laallaelementare di Uvalde, in. Diciannove bambini e due adulti, di cui un insegnante, hanno perso la vita. Un, Salvator Ramos, ha fatto irruzione in alcune classi della Robb Elementary Schoool e ha sparato compiendo un massacro. La polizia, intervenuta, lo ha ucciso. Un massacro che allunga il delirio di sangue negli Stati Uniti, dove ci sono state più di 200 sparatorie di massa ...

Ennesima strage con armi da fuoco in una scuola degli Stati Uniti: unha aperto il fuoco in una scuola a Uvalde, in, uccidendo almeno 19 bambini e due persone adulte, prima di essere ucciso da un agente di polizia. In un breve video postato su Facebook si ...Leggi anche Sparatoria scuola, Biden: "Fermare lobby armi"fa strage in scuola elementare: uccisi 19 bambini Sparatoria, negli Usa ci sono più armi che persone Per la strage ...La premiere della seconda stagione della serie Apple Physical è stata cancellata a causa della sparatoria avvenuta in Texas nella giornata di oggi.Proprio in quella scuola, la Robb Elementary School del Texas dove insieme ad un'altra collega, Eva Mireles, 44 anni, è stata uccisa per proteggere i suoi bambini. In alcune foto su Facebook il polizi ...