Telese Terme | giornata-evento in ricordo di Giancarlo Siani e di tutte le vittime delle mafie

In occasione della giornata sulla legalità, il Comune di Telese Terme ha organizzato l'evento "La parola è libertà: ti porta a scegliere da che parte stare", in ricordo di Giancarlo Siani e di tutte le vittime delle mafie. La manifestazione vedrà la presenza di: Gianmarco Siani, Presidente della Fondazione Giancarlo Siani; Alessandro Magno, assistente Capo Coordinatore della Squadra Mobile della Questura di Roma (team Roberto Mancini, il poliziotto che indagò sulla Terra dei Fuochi); Gabriele Sensales, generale dei Carabinieri in congedo; Antonio Irlando, amico di Giancarlo Siani.

