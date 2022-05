Tabellone Roland Garros 2022 maschile | Djokovic guida il seeding | Sinner e Sonego teste di serie

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Ildelper quanto riguarda il torneo: ecco di seguito tutti gli accoppiamenti dal primo turno alla finale. Il secondo Slam dell’anno vede Novakcome testa dinumero uno, con la presenza di Rafael Nadal pronto a scrivere un’altra pagina di storia del tennis. Per l’Italia, sarannodiJannike Lorenzo, assente invece Matteo Berrettini ancora alle prese con i postumi di un’operazione alla mano. Di seguito allora ecco il main draw così come sorteggiato giovedì 19 maggio. ILCOMPLETO SECONDO TURNO (1)vs Molcan Bedene vs Cuevas (18) Dimitrov vs Coric Munar vs (15) ...

Advertising

OA_Sport : Chiusa la terza giornata del tabellone femminile del Roland Garros, nessuna sorpresa quest'oggi - OA_Sport : Vediamo assieme come può evolversi il tabellone di Jannik Sinner al Roland Garros 2022 - livetennisit : Roland Garros: Tabellone Principale Doppio Femminile. Tre azzurre al via - livetennisit : Roland Garros: Tabellone Principale Doppio. Bolelli-Fognini teste di serie n.11 - ilveggente_it : I #pronostici sul primo turno del #RolandGarros -

Nelfemminile avanza Giorgi (n.28) che ha battuto in rimonta la cinese Zhang Shuai 3 - 6, ... La 23enne riminese, all'esordio alGarros, ha pagato un sorteggio non fortunato ed è stata ...Il prossimo, in questi giorni alGarros con 15 giocatori al via ma scarsissime chances e, ... Jo - Wilfred Tsonga - ex 5 ATP nel 2012 - non sarebbe entrato ine non avrebbe potuto ...Il recap del day 3 del Roland Garros 2022: per l'Italia vincono Sinner, Sonego, Giorgi e Cecchinato mentre si arrendono Musetti e Paolini.Il tabellone del Roland Garros non è stato di certo clemente con Lorenzo Musetti: il tennista italiano, infatti, si è ritrovato Stefanos Tsitsipas nel match di esordio. Musetti, però, di certo non si ...