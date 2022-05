Silvio Berlusconi posta una foto con compagna e figlia e il web si scatena con battute al veleno (Di mercoledì 25 maggio 2022) La scorsa domenica si è concluso il campionato di calcio di Serie A e a trionfare è stato il Milan. Proprio in seguito alla vittoria dello scudetto sono stati moltissimi i tifosi che sono scesi in Piazza Duomo a festeggiare, e tra coloro che hanno partecipato alla festa del Milan vi troviamo anche Silvio Berlusconi in compagnia di Marta Fascina e della figlia Barbara. La foto ha fatto il giro del web e non sono mancati i commenti ironici da parte degli utenti. Silvio Berlusconi festeggia il Milan in Piazza Duomo Una grande festa per festeggiare la vittoria dello scudetto del Milan ha avuto luogo lo scorso lunedì a Milano, ed esattamente in Piazza Duomo. Migliaia i tifosi della squadra rossonera che hanno preso parte alla festa, e tra questi anche il leader di Forza Italia ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 25 maggio 2022) La scorsa domenica si è concluso il campionato di calcio di Serie A e a trionfare è stato il Milan. Proprio in seguito alla vittoria dello scudetto sono stati moltissimi i tifosi che sono scesi in Piazza Duomo a festeggiare, e tra coloro che hanno partecipato alla festa del Milan vi troviamo anchein compagnia di Marta Fascina e dellaBarbara. Laha fatto il giro del web e non sono mancati i commenti ironici da parte degli utenti.festeggia il Milan in Piazza Duomo Una grande festa per festeggiare la vittoria dello scudetto del Milan ha avuto luogo lo scorso lunedì a Milano, ed esattamente in Piazza Duomo. Migliaia i tifosi della squadra rossonera che hanno preso parte alla festa, e tra questi anche il leader di Forza Italia ...

