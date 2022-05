Russia, il petrolio vale di più ma il gas è l’unica vera arma di ricatto in mano all’Europa. Soros chiede a Draghi più coraggio sull’embargo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Anche oggi il rublo si rafforza. Per comprare un dollaro bastano appena 57 monete russe, nei giorni appena dopo l’invasione ne servivano 139. Del resto il fiume di denaro che affluisce a Mosca sotto forma di pagamento per i suoi idrocarburi non si è mai fermato. Anzi, nella prima parte del 2022, i rincari di gas e petrolio favoriti anche dalla guerra hanno alzato di circa il 50% gli incassi russi. La sola Italia ha pagato lo scorso aprile a Mosca 2,3 miliardi di dollari, quasi il triplo rispetto all’aprile 2021. La Russia del resto è il primo paese al mondo per riserve di gas (49mila miliardi di metri cubi) e il secondo per produzione dopo gli Stati Uniti. Ogni anno dal sottosuolo di Mosca escono 690 miliardi di metri cubi, alle quotazioni attuali (1 euro circa al metro cubo) un tesoro da 690 miliardi (a cui vanno naturalmente sottratti i costi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Anche oggi il rublo si rafforza. Per comprare un dollaro bastano appena 57 monete russe, nei giorni appena dopo l’invasione ne servivano 139. Del resto il fiume di denaro che affluisce a Mosca sotto forma di pagamento per i suoi idrocarburi non si è mai fermato. Anzi, nella prima parte del 2022, i rincari di gas efavoriti anche dalla guerra hanno alzato di circa il 50% gli incassi russi. La sola Italia ha pagato lo scorso aprile a Mosca 2,3 miliardi di dollari, quasi il triplo rispetto all’aprile 2021. Ladel resto è il primo paese al mondo per riserve di gas (49mila miliardi di metri cubi) e il secondo per produzione dopo gli Stati Uniti. Ogni anno dal sottosuolo di Mosca escono 690 miliardi di metri cubi, alle quotazioni attuali (1 euro circa al metro cubo) un tesoro da 690 miliardi (a cui vanno naturalmente sottratti i costi di ...

Advertising

trimpa48 : RT @francescagraz1: A Orbán, Orbán e mezzo. Al premier ungherese bisogna applicare il suo stesso metodo Lasciamo all’Ungheria il petrolio… - Errakis1 : @Gavino14182179 @Agenzia_Ansa Sei ridicolo, la Russia se voleva farsi sentire non faceva altro che chiudere i rubin… - putino : Gli Emirati Arabi Uniti inviano petrolio in Europa per la prima volta in due anni. Secondo Bloomberg, il primo mili… - francescagraz1 : RT @francescagraz1: A Orbán, Orbán e mezzo. Al premier ungherese bisogna applicare il suo stesso metodo Lasciamo all’Ungheria il petrolio… - francescagraz1 : A Orbán, Orbán e mezzo. Al premier ungherese bisogna applicare il suo stesso metodo Lasciamo all’Ungheria il petro… -