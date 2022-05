Ruby ter, i Pm chiedono 28 condanne: 6 anni per Berlusconi, 5 per Karima (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nella requisitoria finale, al processo Ruby ter, il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio hanno chiesto una condanna a 6 anni di reclusione più la confisca di una somma ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nella requisitoria finale, al processoter, il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio hanno chiesto una condanna a 6di reclusione più la confisca di una somma ...

Advertising

fanpage : Prosegue il processo sul caso Ruby Ter. Secondo la procura, Berlusconi 'decise di pagare per il silenzio e le menzo… - fattoquotidiano : Ruby Ter: chiesti 6 anni per B. e confische per 22 milioni - LaStampa : Ruby ter, pm Milano: “Condannare Silvio Berlusconi a 6 anni” - TV7Benevento : Ruby Ter: Moles, 'piena solidarietà a Berlusconi' - - Agenpress : Ruby Ter. Lupi, richiesta di 6 anni per Silvio Berlusconi rafforza impegno referendario a favore del Sì… -