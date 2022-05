Ruby ter, i pm: Berlusconi va condannato a 6 anni. La difesa: “Il reato non c’è” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sei anni di reclusione: è la pena chiesta dalla procura di Milano per Silvio Berlusconi nel processo Ruby ter. L'ex premier è imputato per corruzione in atti giudiziari: secondo la pubblica accusa, rappresentata in aula dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Luca Gaglio, avrebbe corrotto con oltre 10 milioni di euro Karima El Marough, la giovane marocchina più conosciuta con il soprannome di "Ruby", e gli altri ospiti delle serate di Arcore (tra cui parecchie delle cosiddette "olgettine") poi ascoltati come testimoni nel processo Ruby che si concluse con l'assoluzione definitiva di Berlusconi in Cassazione. In pratica i magistrati milanesi sono convinti che l'ex premier abbia "comprato" con soldi, case e auto il silenzio delle cosiddette "olgettine" che parteciparono ai ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 25 maggio 2022) Seidi reclusione: è la pena chiesta dalla procura di Milano per Silvionel processoter. L'ex premier è imputato per corruzione in atti giudiziari: secondo la pubblica accusa, rappresentata in aula dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Luca Gaglio, avrebbe corrotto con oltre 10 milioni di euro Karima El Marough, la giovane marocchina più conosciuta con il soprannome di "", e gli altri ospiti delle serate di Arcore (tra cui parecchie delle cosiddette "olgettine") poi ascoltati come testimoni nel processoche si concluse con l'assoluzione definitiva diin Cassazione. In pratica i magistrati milanesi sono convinti che l'ex premier abbia "comprato" con soldi, case e auto il silenzio delle cosiddette "olgettine" che parteciparono ai ...

