PSG, Al Khelafi al vetriolo: su Florentino Perez! (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nasser Al Khelafi, presidente del PSG, si è intrattenuto ai microfoni di TNT Sports per parlare del rinnovo del momento, quello di Mbappé. PSG Al Khelafi Perez Al Khelafi può ritenersi doppiamente soddisfatto, soprattutto se si considerano i rapporti, freddi, con il presidente del Real Madrid: “La verità è che rispetto tutti, ma non ho un buon rapporto con Florentino Perez. Rispetto il Real Madrid, è un grande club. È importante che ci rispettiamo ma non ho mai parlato con loro di Mbappé, perché Kylian è un nostro giocatore, quindi non avevo bisogno di parlare con nessuno“. Edoardo Crico Leggi su rompipallone (Di mercoledì 25 maggio 2022) Nasser Al, presidente del PSG, si è intrattenuto ai microfoni di TNT Sports per parlare del rinnovo del momento, quello di Mbappé. PSG AlPerez Alpuò ritenersi doppiamente soddisfatto, soprattutto se si considerano i rapporti, freddi, con il presidente del Real Madrid: “La verità è che rispetto tutti, ma non ho un buon rapporto conPerez. Rispetto il Real Madrid, è un grande club. È importante che ci rispettiamo ma non ho mai parlato con loro di Mbappé, perché Kylian è un nostro giocatore, quindi non avevo bisogno di parlare con nessuno“. Edoardo Crico

Advertising

lamelasulweb : RT @milanino48: @lamelasulweb paul singer ha due telefoni in mano con uno sta chiamando mbappe per offrirgli il doppio di quello che offre… - milanino48 : @lamelasulweb paul singer ha due telefoni in mano con uno sta chiamando mbappe per offrirgli il doppio di quello ch… - RotItsDaniel1 : RT @UtdFilter: Juventus are confident of signing Paul Pogba ?? — @AlfredoPedulla PSG (Nasser Al- Khelafi) aren't convinced by Paul Pogba… - UtdFilter : Juventus are confident of signing Paul Pogba ?? — @AlfredoPedulla PSG (Nasser Al- Khelafi) aren't convinced by Pa… -