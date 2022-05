Papa: ‘vediamo susseguirsi guerre sempre più spietate verso gli inermi' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Città del Vaticano, 25 mag.(Adnkronos) - "Dovevamo porre un limite invalicabile alla pace, e vediamo susseguirsi guerre sempre più spietate verso le persone inermi". Lo denuncia il Papa in occasione dell'udienza generale in piazza San Pietro. "Dovevamo produrre benessere diffuso e tolleriamo - dice Francesco- un mercato scientificamente selettivo della salute". "La scienza progredisce, naturalmente, ed è un bene. Ma la sapienza della vita è tutt'altra cosa, e sembra in stallo", sottolinea il Pontefice. Leggi su iltempo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Città del Vaticano, 25 mag.(Adnkronos) - "Dovevamo porre un limite invalicabile alla pace, e vediamopiùle persone". Lo denuncia ilin occasione dell'udienza generale in piazza San Pietro. "Dovevamo produrre benessere diffuso e tolleriamo - dice Francesco- un mercato scientificamente selettivo della salute". "La scienza progredisce, naturalmente, ed è un bene. Ma la sapienza della vita è tutt'altra cosa, e sembra in stallo", sottolinea il Pontefice.

