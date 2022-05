Milan, dallo scudetto all’America. Ecco il passaggio a RedBird (Di mercoledì 25 maggio 2022) La festa è finita, gli amici se ne vanno. Ma non del tutto. Perché nell’accordo che decreterà il passaggio di proprietà del Milan Ac al fondo di private equity americano RedBird, l’attuale proprietà, il fondo Elliott di Paul e Gordon Singer, manterrà una quota minoritaria, senza lasciare del tutto il club rossonero. Che resterà dunque pienamente americano, mentre il fondo del Bahrain Investocorp, che sembrava sul punto di chiudere l’affare, è ormai definitivamente scavalcato. Firma a giorni Vanno ancora limati gli ultimi dettagli, ma la cessione del club a RedBird avverrà alla fine della prossima settimana, quando ci saranno le firme. In aprile era dato per fatto l’accordo di Elliott col fondo Investcorp, base in Barhain ma con un azionista degli Emirati Arabi Uniti, Mubadala. L’offerta degli arabi da 1,2 miliardi di ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 25 maggio 2022) La festa è finita, gli amici se ne vanno. Ma non del tutto. Perché nell’accordo che decreterà ildi proprietà delAc al fondo di private equity americano, l’attuale proprietà, il fondo Elliott di Paul e Gordon Singer, manterrà una quota minoritaria, senza lasciare del tutto il club rossonero. Che resterà dunque pienamente americano, mentre il fondo del Bahrain Investocorp, che sembrava sul punto di chiudere l’affare, è ormai definitivamente scavalcato. Firma a giorni Vanno ancora limati gli ultimi dettagli, ma la cessione del club aavverrà alla fine della prossima settimana, quando ci saranno le firme. In aprile era dato per fatto l’accordo di Elliott col fondo Investcorp, base in Barhain ma con un azionista degli Emirati Arabi Uniti, Mubadala. L’offerta degli arabi da 1,2 miliardi di ...

