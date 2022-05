LIVE Roma-Feyenoord 1-0 | gol di Zaniolo Due pali per gli olandesi | Bijlow para su Veretout e Pellegrini

Advertising

SkySport : Tutto l'Olimpico canta prima della finale ??? @vanessadv2001 ? FINALE CONFERENCE LEAGUE Roma-Feyenoord Live su Sky… - SkySport : 'Roma Roma Roma' I tifosi giallorossi cantano l'inno a Tirana prima dell'inizio del match ??? @angelomangiante ? FI… - angelomangiante : Stadio di Tirana. Davanti c'è Piazza Italia. L'architetto Casamonti che ha progettato l'impianto è italiano. Tanti… - Shorouq_mg : RT @VoceGiallorossa: ?????? LIVE OLIMPICO - Roma-Feyenoord 1-0 - Standing ovation per l'uscita di Zaniolo #UECLfinal #ASRoma #RomaFeyenoord h… - forzaroma : 85' - Grande occasione per la Roma. #Pellegrini riceve un preciso passaggio basso, controlla la palla e la spara su… -

... il match valido per la finale di Conference League 2021 - 2022 trae Feyenoord: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio National Arena,e Feyenoord si affrontano ...DIRETTAFEYENOORD (RISULTATO1 - 0): FUORI ZANIOLO, DENTRO SPINAZZOLA Il Feyenoord insiste ma latiene duro e difende con le unghie e con i denti questo 1 a 0 che gli consentirebbe di ...Roma-Feyenoord, sale l'attesa per la finale di Conference league. Stasera le due squadre si affronteranno all'Arena Kombetare. La Roma torna a giocarsi un trofeo internazionale a distanza di 31 anni.La squadra di Mourinho è già certa della partecipazione alla prossima Europa League, visto il sesto posto in Serie A, mentre quella di Slot ha chiuso terza in Eredivisie e dovrebbe passare dalle quali ...