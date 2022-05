L’Instagram down del 25 maggio: mancato aggiornamento del feed e problemi con l’accesso (Di mercoledì 25 maggio 2022) Non un vero e proprio down, dal momento che – ad esempio – da desktop tutte le funzionalità risultano in regola. Ma si sono registrati diversi problemi su Instagram nella giornata del 25 maggio. Diversi utenti hanno segnalato, infatti, mancati aggiornamenti del feed e, soprattutto, problemi all’accesso. Ovviamente, il fatto che Instagram funzioni male questa mattina è stato immediatamente segnalato su Twitter. LEGGI ANCHE > Le caratteristiche dell’ultimo Instagram down dell’8 maggio Instagram down il 25 maggio, problemi riscontrati La questione che è stata sollevata dalla maggior parte degli utenti che hanno rilevato i problemi riguarda proprio ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Non un vero e proprio, dal momento che – ad esempio – da desktop tutte le funzionalità risultano in regola. Ma si sono registrati diversisu Instagram nella giornata del 25. Diversi utenti hanno segnalato, infatti, mancati aggiornamenti dele, soprattutto,al. Ovviamente, il fatto che Instagram funzioni male questa mattina è stato immediatamente segnalato su Twitter. LEGGI ANCHE > Le caratteristiche dell’ultimo Instagramdell’8Instagramil 25riscontrati La questione che è stata sollevata dallar parte degli utenti che hanno rilevato iriguarda proprio ...

Advertising

_completamente_ : @lovegoriferita C’è un instagram down in corso anche quindi adesso non puoi fare nulla, a me era capitato tempo e f… - xscfia : guardando attentamente le belle foto artistiche di paesaggio che l’instagram down mi fa trovare nell’esplora - hayIor_ : instagram down un giorno sì e l’altro pure a me avete sinceramente rotto il cazzo - proprio_nessuno : ormai instagram è in down un giorno sì e l'altro pure #instagramdown - 20AGU5T : @bluesidex_ Oddio Forse c'entra con l'instagram down :o si è fuckuppato tutto -