Lazio: scelto il portiere per il prossimo anno (Di mercoledì 25 maggio 2022) La Lazio e in primis Maurizio Sarri vogliono puntare su Marco Carnesecchi come nuovo portiere per la prossima stagione. Il 21enne, di proprietà... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 25 maggio 2022) Lae in primis Maurizio Sarri vogliono puntare su Marco Carnesecchi come nuovoper la prossima stagione. Il 21enne, di proprietà...

Advertising

TuttoMercatoWeb : TMW - Lazio scatenata, scelto il vice Immobile: affondo per Caputo, anche Vecino ad un passo - LALAZIOMIA : Lazio: scelto il portiere per il prossimo anno - sportli26181512 : Lazio: scelto il portiere per il prossimo anno: La Lazio e in primis Maurizio Sarri vogliono puntare su Marco Carne… - lazios8 : @AlessioBuzzanca @JoeVasapollo Allo stadio sarebbe facile: basterebbe scegliere tra il bene della Lazio e dimostrar… - MimmoFiorani : @SSettonce Infatti Sarri è talmente bravo che quando è andato via dalla Juve se lo sono conteso tutte le squadre pi… -