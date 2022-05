L.elettorale: Franceschini, 'proporzionale più adatto ma no Lega-Fdi' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Un sistema proporzionale sicuramente sarebbe più adatto al Paese, consentirebbe ai partiti di esprimersi più liberamente e non in una gabbia di un'alleanza elettorale obbligata e poi di formare i governi in Parlamento, come poi è avvenuto anche in questi anni di maggioritario". Così Dario Franceschini a L'Aria che Tira su La7. Ma al momento "mi pare ci sia una resistenza molto forte della Lega e della Meloni che fanno un calcolo di convenienza molto miope e quindi al momento non c'è una disponibilità". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Un sistemasicuramente sarebbe piùal Paese, consentirebbe ai partiti di esprimersi più liberamente e non in una gabbia di un'alleanzaobbligata e poi di formare i governi in Parlamento, come poi è avvenuto anche in questi anni di maggioritario". Così Darioa L'Aria che Tira su La7. Ma al momento "mi pare ci sia una resistenza molto forte dellae della Meloni che fanno un calcolo di convenienza molto miope e quindi al momento non c'è una disponibilità".

