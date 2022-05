Kate Moss | Johnny “Non mi ha mai spinto | preso a calci o gettato giù per le scale”

(Di mercoledì 25 maggio 2022) La modella, ex fidanzata dell’attoreDepp, testimonia tramite collegamento video al Fairfax County Circuit Courthouse. Perchèè stata chiamata a testimoniare?ha dato una breve testimonianza al processo per diffamazioneDepp-Amber Heard, negando che l’attore l’abbia spinta giù da una rampa diquando si frequentavano negli anni ’90. Invece,ha detto che Depp è venuto in suo aiuto. Le sue parole Ha detto che erano stati al resort GoldenEye in Giamaica e, durante un temporale, “Mentre uscivo dalla stanza sono scivolata giù per lee mi sono fatta male alla schiena. Ho urlato perché soffrivo”. Ha detto che Depp è venuto in suo aiuto e ...

