Juventus Torino, summit di mercato: il futuro di Pjaca e Mandragora (Di mercoledì 25 maggio 2022) I due club torinesi si incontreranno oggi per decidere il futuro di Pjaca e Mandragora, di proprietà dei bianconeri, ma in maglia granta Come riportato da Tuttosport, è previsto un summit tra le Juventus e Torino per decidere il futuro di Mandragora e Pjaca. Il primo piace a Juric e aveva un obbligo di riscatto fissato a 9.5 milioni di euro. Obbligo che non è scattato perché l'ex Udinese non ha raggiunto le 20 presenze da titolare. Così, è diventato diritto di riscatto e i 9.5 milioni che il Toro dovrebbe versare per esercitarlo sono diventati 14, una cifra giudicata troppo alta da Cairo. Sul calciatore c'è forte l'interesse di Roma, Lazio e Fiorentina. Per Pjaca invece non c'è la volontà di riscattarlo, ma i ...

