Inter, se parte Perisic caccia al vice Gosens: i due profili (Di mercoledì 25 maggio 2022) In attesa di capire il futuro di Perisic, l’Inter è alla ricerca di un vice Gosens per la prossima stagione: piacciono Cambiaso e Parisi L’Inter continua a lavorare al rinnovo di Perisic. Il croato è la priorità in casa nerazzurra, ma in caso di fumata grigia, Marotta si è messo alla ricerca di un potenziale vice Gosens. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i nomi sono quelli di Andrea Cambiaso del Genoa e Fabiano Parisi dell’Empoli. Il primo lievemente favorito per il costo più accessibile vista anche la retrocessione del Grifone in Serie B. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 25 maggio 2022) In attesa di capire il futuro di, l’è alla ricerca di unper la prossima stagione: piacciono Cambiaso e Parisi L’continua a lavorare al rinnovo di. Il croato è la priorità in casa nerazzurra, ma in caso di fumata grigia, Marotta si è messo alla ricerca di un potenziale. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i nomi sono quelli di Andrea Cambiaso del Genoa e Fabiano Parisi dell’Empoli. Il primo lievemente favorito per il costo più accessibile vista anche la retrocessione del Grifone in Serie B. L'articolo proviene da Calcio News 24.

