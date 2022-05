Inter: i sacrifici arriveranno dalla difesa (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'Inter dovrà finire il mercato con un bilancio in attivo e questi soldi potrebbero arrivare dalle cessioni in difesa. Come racconta... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'dovrà finire il mercato con un bilancio in attivo e questi soldi potrebbero arrivare dalle cessioni in. Come racconta...

Advertising

TConcilianti : @Bubu_Inter Che tipo di sacrifici? Magari è trapelato semplicemente il fatto che in tante si stanno interessando a… - Bubu_Inter : @TConcilianti La linea comune è che serviranno nuovi sacrifici. - aiuannadai : RT @_SimoTarantino: Pensando ad aprire account onlyfans per finanziare l'Inter ed evitare sacrifici sul mercato. - Salvo1296_ : RT @_SimoTarantino: Pensando ad aprire account onlyfans per finanziare l'Inter ed evitare sacrifici sul mercato. - BullaInterista : RT @_SimoTarantino: Pensando ad aprire account onlyfans per finanziare l'Inter ed evitare sacrifici sul mercato. -