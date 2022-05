Iliad continua ad avere successo e cambia la location del suo store a Catania (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'Iliad store di Catania si trova sempre nel medesimo Centro Commerciale Porte di Catania ma è passato dal primo piano al piano terra L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'disi trova sempre nel medesimo Centro Commerciale Porte dima è passato dal primo piano al piano terra L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

TuttoAndroid : Iliad continua ad avere successo e cambia la location del suo store a Catania - apaporuam : @IliadItalia Auguri ILIAD! Più di 4 anni che siamo insieme e non tornerai mai indietro. La nostra storia continua... Grazie - IliadItalia : @ESCANuRT Buongiorno ???? Al momento questa opzione non è attiva. La #Rivoluzioneiliad non dorme mai: continua a segu… - Tech2020G : Iliad continua a crescere anche nel 2022 - TuttoAndroid : Più di 300 mila utenti in più nel 2022 per Iliad, che continua a crescere -