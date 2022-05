I Pasdaran nelle liste terroristiche | ma sul Jcpoa si va avanti

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Secondo quanto riferito a Politico da un “alto funzionario occidentale”, il presidente Joe Biden ha reso definitiva la sua decisione di mantenere il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane, le Sepâh, nella lista nera dei terroristi, complicando ulteriormente gli sforzi internazionali per ripristinare l’accordo sul nucleare iraniano del 2015. Biden avrebbe comunicato la sua decisione durante una telefonata del 24 aprile con il primo ministro israeliano, Naftali Bennett. Prima che Biden annunciasse ufficialmente la decisione, Bennett l’ha bruciato con una dichiarazione uscita in contemporanea con il pezzo di Politico. “Mi congratulo con l’amministrazione statunitense, guidata dall’amico Joe Biden, per la decisione di mantenere il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) al posto che gli spetta, ovvero nella lista delle organizzazioni ...

Agenzia Nova

