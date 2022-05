I Måneskin nominati «personaggio dell'anno» ai Diversity Media Awards 2022 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Una serata-evento al teatro Parenti condotta da Michela Giraud, M¥SS KETA e Diego Passoni. In onda per la prima volta su Rai1 sabato 28 maggio in seconda serata. Premiati contenuti e personaggi che nel 2021 hanno contribuito a raccontare una rappresentazione inclusiva Leggi su vanityfair (Di mercoledì 25 maggio 2022) Una serata-evento al teatro Parenti condotta da Michela Giraud, M¥SS KETA e Diego Passoni. In onda per la prima volta su Rai1 sabato 28 maggio in seconda serata. Premiati contenuti e personaggi che nel 2021 hcontribuito a raccontare una rappresentazione inclusiva

