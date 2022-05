Gianluca, chi è il cavaliere di Uomini e Donne: età, lavoro, Sara, Stefania (Di mercoledì 25 maggio 2022) Uomini e Donne. Eccoci ad una nuova puntata del programma pomeridiano più seguito d’Italia e condotto dalla mano sapiente di Maria De Filippi. Tante novità scoppiettanti nel pomeriggio di oggi su Canale 5, tra cui l’ingresso di un nuovo ammaliante cavaliere per la signora Sara. Conosciamolo meglio! Gianluca, una serata riuscita con Sara a Uomini e Donne Gianluca è un uomo che si è presentato in studio per corteggiare la signora Sara, sebbene in un primo momento non proprio lei non era molto convinta sul suo conto. E’ un uomo moro, affascinante, legato alla città di Roma che ha deciso di portarla a cena fuori, nella mitica piazza di Campo de’ Fiori. I due sembrerebbero aver trascorso una serata magica, motivo per cui la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 25 maggio 2022). Eccoci ad una nuova puntata del programma pomeridiano più seguito d’Italia e condotto dalla mano sapiente di Maria De Filippi. Tante novità scoppiettanti nel pomeriggio di oggi su Canale 5, tra cui l’ingresso di un nuovo ammalianteper la signora. Conosciamolo meglio!, una serata riuscita conè un uomo che si è presentato in studio per corteggiare la signora, sebbene in un primo momento non proprio lei non era molto convinta sul suo conto. E’ un uomo moro, affascinante, legato alla città di Roma che ha deciso di portarla a cena fuori, nella mitica piazza di Campo de’ Fiori. I due sembrerebbero aver trascorso una serata magica, motivo per cui la ...

Advertising

amoiltrash : Gianluca sempre in quel mood so figo. E chi glielo dice che in realtà è secchezza? #uominiedonne - NossoRero : RT @C19official: @DiMarzio Piango Gianluca, ma chi è sto cesso? - cuordipietra : madonna gianluca ma chi ti ha vestito - GiacomoMoreali : RT @C19official: @DiMarzio Piango Gianluca, ma chi è sto cesso? - Roby48167627 : RT @C19official: @DiMarzio Piango Gianluca, ma chi è sto cesso? -