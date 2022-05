Formazioni ufficiali Feralpisalò-Palermo, Playoff Serie C 2021/2022 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Le Formazioni ufficiali di Feralpisalò-Palermo, sfida valevole per le semifinali dei Playoff del campionato di Serie C 2021/2022. La formazione lombarda ospita i rosaneri nel primo atto delle semifinali. Fischio d’inizio fissato per le ore 21.00 di mercoledì 25 maggio. Di seguito, le scelte dei due allenatori. FERALPISALO’: in attesa Palermo: in attesa SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ledi, sfida valevole per le semifinali deidel campionato di. La formazione lombarda ospita i rosaneri nel primo atto delle semifinali. Fischio d’inizio fissato per le ore 21.00 di mercoledì 25 maggio. Di seguito, le scelte dei due allenatori. FERALPISALO’: in attesa: in attesa SportFace.

Advertising

SkySport : ?? Bolgia a San Siro per l'arrivo dell'Inter ?? Le formazioni ufficiali contro la Samp ?? - WiAnselmo : RT @Mediagol: Catanzaro-Padova, le formazioni ufficiali: c’è Iemmello. Cominciano le final four! - Mediagol : Catanzaro-Padova, le formazioni ufficiali: c’è Iemmello. Cominciano le final four! - sportface2016 : Formazioni ufficiali #Catanzaro-#Padova, Playoff #SerieC 2021/2022 - tabellamercatob : #Playoff #SerieC per ultima promozione in #SerieB Stasera semifinali di andata Alle 19.00 la prima gara… -