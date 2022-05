Fdi, Mussolini: bene ok a mozione per nuove tecnologie anti Covid (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma – “E’ stata approvata in Assemblea Capitolina la mozione che ho presentato relativa all’uso di una vernice ecosostenibile virucida, prodotto innovativo a forte attività antibatterica e anti smog, che si applica come una pittura su qualsiasi superficie, può essere utilizzata per interni ed esterni, che contiene biossido di titanio ed è in grado di attivarsi a contatto con la luce, riuscendo a trasformare gli agenti inquinanti in molecole di sale, concorrendo a purificare l’aria circostante.” “Nel 2021 le autorità sanitarie militari hanno condotto test sulla capacità virucida della pittura assorbente relativamente al Sars-Cov-2, risultando la stessa inibitrice del fattore patogeno di oltre l’89%.” “E’ ora che si inizi a comprendere che esistono eccellenze nazionali che producono innovazioni fondamentali per la ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma – “E’ stata approvata in Assemblea Capitolina lache ho presentato relativa all’uso di una vernice ecosostenibile virucida, prodotto innovativo a forte attivitàbatterica esmog, che si applica come una pittura su qualsiasi superficie, può essere utilizzata per interni ed esterni, che contiene biossido di titanio ed è in grado di attivarsi a contatto con la luce, riuscendo a trasformare gli agenti inquinin molecole di sale, concorrendo a purificare l’aria circostante.” “Nel 2021 le autorità sanitarie militari hanno condotto test sulla capacità virucida della pittura assorbente relativamente al Sars-Cov-2, risultando la stessa inibitrice del fattore patogeno di oltre l’89%.” “E’ ora che si inizi a comprendere che esistono eccellenze nazionali che producono innovazioni fondamentali per la ...

