Erjona | che splendore in bikini La Sulejmani mostra le sue forme mozzafiato

Advertising

Si tratta infatti della statuaria, bellissimaSulejmani , modella, influencer e showgirl albanesetra il 2015 e il 2017 è stata sposata con Blerim Dzemaili , centrocampista di corsa e ...A un fanha commentato: 'Sei una statua',ha risposto: 'In effetti posso diremi sento in formissima!'. SCORRI LA GALLERY PER VEDERE LE FOTO PIU' HOT DI! vai alla galleryErjona Sulejmani esce dall'acqua come una Venere e lascia tutti senza fiato, la modella e influencer in costume ha forme perfette ...L'ex lady Dzemaili scatena il pubblico del web con una foto piccante sui social: il suo fisico in bikini fa impazzire il web ...