Dissequestrata storica biblioteca napoletana dei Girolamini

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ stata, dalla Procura, ladeiin via Duomo, a Napoli, a cui vennero messi i sigilli dieci anni fa, nell’aprile del 2012, nell’ambito di un’inchiesta sul furto di migliaia di volumi antichi denunciato dal direttore dell’epoca Marino Massimo De Caro. Frequentata anche da Giambattista Vico, laè aperta dal 1586. Fa parte del complesso monumentale deie custodiva 160mila volumi tra i quali migliaia di edizioni risalenti al 1500. Si tratta di una delle biblioteche più specializzate in testi di Teologia cristiana e Filosofia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

