DIRETTA Roma-Feyenoord: segui la partita LIVE (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tutto pronto per il fischio di inizio di Roma-Feyenoord, finale di UEFA Conference League 2021/2022. Si parte alle ore 21.00 a Tirana. Manca sempre meno al via di Roma-Feyenoord, atto finale della prima edizione del torneo europeo UEFA Conference League. Un appuntamento da non perdere per tutti gli italiani appassionati di calcio visto che, stavolta, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 25 maggio 2022) Tutto pronto per il fischio di inizio di, finale di UEFA Conference League 2021/2022. Si parte alle ore 21.00 a Tirana. Manca sempre meno al via di, atto finale della prima edizione del torneo europeo UEFA Conference League. Un appuntamento da non perdere per tutti gli italiani appassionati di calcio visto che, stavolta, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Agenzia_Ansa : DIRETTA | La premier finlandese Sanna Marin oggi a Roma incontra il premier Mario Draghi, convinto sostenitore dell… - RadioZetaOf : ?? Il primo live di @StrangisLuigi sarà al Future Hits Live 2022! Il 9 giugno all'@AuditoriumPdM di Roma e in stream… - serenel14278447 : Roma-Feyenoord: incidenti a Tirana, all’Olimpico in 50mila davanti ai maxischermi - LIVE - OfficialCiro : RT @digitalsat_it: #UECLfinal, #RomaFeyenoord (diretta @DAZN_IT ) - sportli26181512 : Roma-Feyenoord, la diretta dallo Stadio Olimpico: video e foto: Cinquantamila spettatori allo stadio per seguire la… -