DIRETTA Giro d'Italia 2022 LIVE: Nibali si stacca, ma resta 5°. Landa supera Almeida, Pozzovivo a oltre 10? (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLASSIFICA GENERALE Giro d'Italia 2022 LA CRONACA DELLA TAPPA DI OGGI 17.43 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronaca, classifiche, dichiarazioni, video, approfondimenti, pagelle, analisi, la Fagianata di Riccardo Magrini e tanto altro! Un saluto sportivo! 17.40 Ormai è sempre più Carapaz-Hindley per la vittoria finale: è molto probabile che questo Giro si decida nella cronometro di Verona. Landa ha ipotecato il podio con 49? su Almeida, un gap comunque non rassicurante in vista della prova contro il tempo, ma a favore dello spagnolo gioca il fatto che manchino ancora due tappe di alta montagna, una durissima. 17.39 Pozzovivo ha 4'33" su Carthy, deve assolutamente ...

