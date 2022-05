Ddl concorrenza, verso intesa sui balneari: governo quasi salvo (Di mercoledì 25 maggio 2022) Riunione di maggioranza in Senato per fare il punto sul Ddl concorrenza. Alla riunione, convocata dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, hanno preso parte il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, i relatori del provvedimento Stefano Collina (Pd) e Paolo Ripamonti (Lega) ed i capigruppo di maggioranza in Commissione. Si cerca l’intesa sui balneari che di fatto sta bloccando il ddl. “Stiamo facendo un percorso che ci porterà a breve a iniziare le votazioni e stiamo arrivando ad una conclusione anche per quanto riguarda l’articolo 2 sul tema dei balneari”, ha detto D’Incà, al termine della riunione di maggioranza. “Reputo che la giornata di oggi sia molto positiva con un lavoro comune tra Parlamento e governo” ha aggiunto. Deadine 30 maggio I passi avanti sono ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 25 maggio 2022) Riunione di maggioranza in Senato per fare il punto sul Ddl. Alla riunione, convocata dal ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, hanno preso parte il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, i relatori del provvedimento Stefano Collina (Pd) e Paolo Ripamonti (Lega) ed i capigruppo di maggioranza in Commissione. Si cerca l’suiche di fatto sta bloccando il ddl. “Stiamo facendo un percorso che ci porterà a breve a iniziare le votazioni e stiamo arrivando ad una conclusione anche per quanto riguarda l’articolo 2 sul tema dei”, ha detto D’Incà, al termine della riunione di maggioranza. “Reputo che la giornata di oggi sia molto positiva con un lavoro comune tra Parlamento e” ha aggiunto. Deadine 30 maggio I passi avanti sono ...

