(Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Ho applaudito il segretario dellaLuigi. Mi sono piaciute le sueil salario minimo e per la contrattazione, sulla partecipazione agli utili,ildel No a tutto che ha danneggiato l'Italia, e sulla non sudditanza dellaad altri". Lo scrive su Twitter, Antoniocoordinatore nazionale di Forza Italia.

Cisl: Tajani, 'bene Sbarra e sue parole contro partito del No' 1' di lettura 25/05/2022 - "Stiamo lavorando per un buon accordo per far rispettare le regole e tutelare 30mila imprese" POLITICA (Roma). "Noi siamo convintamente parte del governo di unità nazionale ...(LaPresse) - Il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani a margine del congresso della Cisl a Roma ha parlato della maggioranza. "Siamo tra ...