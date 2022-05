Cammino dei Mille, da Monreale a Palermo, 164 km lungo 13 comuni (Di mercoledì 25 maggio 2022) Monreale – Maggio 1860. Giuseppe Garibaldi ha appena vinto la battaglia di Calatafimi e si appresta a raggiungere Palermo, seguendo l’asse Alcamo-Partinico-Monreale. Ma il 19 maggio, arrivato a Pioppo, l’eroe dei due Mondi decide di ripiegare e lasciar stare Monreale, che pure era una piazzaforte borbonica difesa molto bene: i Mille raggiungono invece Altofonte, retrocedono fino a Piana e finsero di fuggire verso l’interno dell’isola. E’ solo uno stratagemma, Garibaldi devia su Marineo, e il 27 maggio da Gibilrossa piomba su Palermo. E in breve, la conquista. Ma l’interrogativo a distanza di secoli, resta sul tavolo? Chi o cosa convinse Garibaldi a non attaccare Monreale? Sembrerebbe che il Generale abbia incontrato il 20 maggio in un podere vicino al paese, ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 25 maggio 2022)– Maggio 1860. Giuseppe Garibaldi ha appena vinto la battaglia di Calatafimi e si appresta a raggiungere, seguendo l’asse Alcamo-Partinico-. Ma il 19 maggio, arrivato a Pioppo, l’eroe dei due Mondi decide di ripiegare e lasciar stare, che pure era una piazzaforte borbonica difesa molto bene: iraggiungono invece Altofonte, retrocedono fino a Piana e finsero di fuggire verso l’interno dell’isola. E’ solo uno stratagemma, Garibaldi devia su Marineo, e il 27 maggio da Gibilrossa piomba su. E in breve, la conquista. Ma l’interrogativo a distanza di secoli, resta sul tavolo? Chi o cosa convinse Garibaldi a non attaccare? Sembrerebbe che il Generale abbia incontrato il 20 maggio in un podere vicino al paese, ...

