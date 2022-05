Ascolti TV | Martedì 24 maggio 2022 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Don Matteo 13 Nella serata di ieri, Martedì 24 maggio 2022, su Rai1 Don Matteo 13 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Cinquanta sfumature di rosso ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 I magnifici 7 arriva a .000 spettatori (%) e N.C.I.S. Hawai’i a .000 spettatori (%). Su Italia1 Le Iene Presentano: Delitto di Garlasco – La Verità di Alberto Stasi ha raccolto .000 spettatori pari al %. Su Rai3 #Cartabianca è seguito da .000 spettatori con il %. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 DiMartedì registra .000 spettatori pari al %. Su Tv8 Creed – Nato per combattere segna .000 spettatori (%). Sul Nove Il mondo dei replicanti è visto da .000 spettatori (%). Su RealTime Primo Appuntamento Crociera interessa .000 spettatori ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 25 maggio 2022) Don Matteo 13 Nella serata di ieri,24, su Rai1 Don Matteo 13 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Cinquanta sfumature di rosso ha incollato davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 I magnifici 7 arriva a .000 spettatori (%) e N.C.I.S. Hawai’i a .000 spettatori (%). Su Italia1 Le Iene Presentano: Delitto di Garlasco – La Verità di Alberto Stasi ha raccolto .000 spettatori pari al %. Su Rai3 #Cartabianca è seguito da .000 spettatori con il %. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Diregistra .000 spettatori pari al %. Su Tv8 Creed – Nato per combattere segna .000 spettatori (%). Sul Nove Il mondo dei replicanti è visto da .000 spettatori (%). Su RealTime Primo Appuntamento Crociera interessa .000 spettatori ...

Advertising

dallaAallaZip : Chi ha vinto la gara di #share della serata di ieri, #24maggio? A sfidarsi sono stati #DonMatteo13,… - fabiofabbretti : #DonMatteo13 senza rivali (5,6 milioni - 30.2% di share), Canale 5 non arriva al 10% (#CinquantaSfumatureDiRosso 9.… - CorriereCitta : #AscoltiTv martedì 24 maggio 2022: Don Matteo 13, Cinquanta sfumature di rosso, Le Iene, Fuori dal Coro, dati Audit… - Giornaleditalia : #ascoltitvMediasetRai Ascolti tv ieri sera, martedì 24 maggio 2022: Don Matteo vs Cinquanta Sfumature di Rosso - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: Su #Italia1 ottimi ascolti per lo speciale de #LeIene 'Un Paese di furbetti': supera il 14% sul pubblico attivo #Iris r… -