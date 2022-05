Apre a Roma la mostra di Andrea Modesti ‘Anime Prive – In cerca di cibo’ (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – Apre a Roma il 27 maggio ‘Anime Prive – In cerca di cibo’, mostra di Andrea Modesti, visitabile fino al 3 giugno nella splendida cornice della Cappella Orsini: 30 opere del 21enne artista Romano, in un’esposizione a cura di Claudia Rebecca Saso, che mettono in luce il percorso di ricerca di una tecnica personale, attraverso gli elementi naturali uniti all’attenzione e alla ricerca dell’energia della terra, in cui Modesti spazia da percorsi cRomatici a segnici, senza soluzione di continuità. Dal chiaro allo scuro, dalla ricerca tonale all’uso del colore puro, sempre con lo sguardo rivolto alla realtà, l’artista modifica ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) –il 27 maggio– Indidi, visitabile fino al 3 giugno nella splendida cornice della Cappella Orsini: 30 opere del 21enne artistano, in un’esposizione a cura di Claudia Rebecca Saso, che mettono in luce il percorso di ridi una tecnica personale, attraverso gli elementi naturali uniti all’attenzione e alla ridell’energia della terra, in cuispazia da percorsi ctici a segnici, senza soluzione di continuità. Dal chiaro allo scuro, dalla ritonale all’uso del colore puro, sempre con lo sguardo rivolto alla realtà, l’artista modifica ...

Agenzia_Ansa : Bagno di sangue in una scuola elementare del Texas. Un ragazzo di 18 anni apre il fuoco e uccide 14 bambini e un in… - OfficialASRoma : ???? Tutti vorremmo essere a Tirana il 25 maggio, al fianco della Roma. ?? Ma la Roma è ovunque. La Roma è dove sono… - ledicoladelsud : Apre a Roma la mostra di Andrea Modesti ‘Anime Prive – In cerca di cibo’ - LocalPage3 : Apre a Roma la mostra di Andrea Modesti 'Anime Prive - In cerca di cibo' - italiaserait : Apre a Roma la mostra di Andrea Modesti ‘Anime Prive – In cerca di cibo’ -