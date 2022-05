Un anno fa strage del Mottarone | abbandonati da tutti

Advertising

franser_real : ??? LA PRIMA PAGINA DEL FATTO 30 ANNO FA a 'Report' il carabiniere e la pista ignorata a 4 mesi dalla strage “Pote… - antoxnellaqx : RT @tripps42: Qualche anno prima della strage di Capaci, Giovanni Falcone subì un altro (fallito) attentato all'Addaura, nella villa estiva… - xdaydrxms : RT @tripps42: Qualche anno prima della strage di Capaci, Giovanni Falcone subì un altro (fallito) attentato all'Addaura, nella villa estiva… - catri_zia : RT @LaPresse_news: A un anno dalla strage della funivia del #Mottarone nella quale hanno perso la vita 14 persone, a ricordare quanto accad… - whatafe3ling : RT @tripps42: Qualche anno prima della strage di Capaci, Giovanni Falcone subì un altro (fallito) attentato all'Addaura, nella villa estiva… -

Nel trentennale delladi Capaci, Pietro Grasso racconta ai ragazzi Giovanni Falcone, la loro amicizia e le tante ... Ogniincontra centinaia di studenti per raccontare la propria esperienza ...Proprio dove e' precipitata la cabina numero 3, e' stata posata una stele dedicata alle 14 persone, tra cui due bimbi che domenica 23 maggio dell'scorso, in tarda mattinata erano saliti in ...Ranucci: "Il motivo sarebbe quello di sequestrare atti riguardanti l’inchiesta di ieri sera su Capaci, dalla quale emerge la presenza di Stefano Delle Chiaie, leader di Avanguardia nazionale, sul luog ...E' stato il giorno del doloroso ricordo, delle lacrime, della commozione al Mottarone, ma anche il giorno in cui hanno trovato spazio ...