Ultime Notizie – Covid oggi Abruzzo | 1 052 e sette decessi | bollettino 24 maggio

(Di martedì 24 maggio 2022) Sono 1.052 i nuovi contagi da coronavirus registrati, 24, in, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 402.367. Lo comunica ildella Regione. Dei positivi odierni, 876 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi (di età compresa tra 75 e 92 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo, 3 in provincia dell’Aquila, 1 residente fuori regione) e sale a 3.307. precisando che Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 371.923 dimessi/guariti (+1544 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in(calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 27137 (-499 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - umbriajournal_ : Greta Narcisi di Bastia Umbra è Miss Mondo Umbria 2022 - RedazioneDedalo : Ustica (PA) – Spedizione Mediterranea fa tappa sull'Isola - meteoredit : Le ultime previsioni #meteo aggiornate: occhio ai forti #temporali nelle prossime ore. ?? - ilFattoMolfetta : MOLFETTA CARDIOPROTETTA, DISPOSTA LA MANUTENZIONE DEI DEFIBRILLATORI -

Un contenzioso o difficoltà oggettive legate all'espletamento del bando: sono 'a titolo esemplificativo' le ragioni per cui sono concesse deroghe, di massimo un anno, all'obbligo di mettere a gara le ...Il Veneto registra 2.448 nuovi contagi Covid nelle24 ore, un dato in leggera crescita rispetto al trend dell'ultima settimana, che risente tuttavia del 'trascinamento' dei tamponi non processati nel weekend (ieri erano 551 i positivi). Si ...VENEZIA - La "Divina" Federica Pellegrini si sposerà in estate con il suo Matteo Giunta. La coppia non ha reso pubblici - per ovvi motivi - i dettagli delle nozze, ma è ...(ANSA) - MILANO, 24 MAG - L'e-commerce in Italia continua a crescere ma rallenta la sua corsa, dopo l'accelerazione degli ultimi due anni, tornando ai livelli pre-covid. Nel 2022 le vendite online rag ...