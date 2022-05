Udinese, Deulofeu: “Lascerà il club a fine stagione. Sul Napoli…” (Di martedì 24 maggio 2022) Udinese Deulofeu NAPOLI – Albert Botines, agente di Gerard Deulofeu, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di “Radio Marte”, parlando del suo assistito. Ecco quanto affermato. “Mi sono congratulato con Deulofeu dopo la partita con la Salernitana, quasi come sempre, soprattutto per la sua professionalità. Dall’inizio della stagione c’è l’accordo con l’Udinese che porterebbe alla sua cessione, Lascerà il club durante questa finestra di mercato. Non mi piace parlare di club in maniera esplicita. Napoli è una grande piazza e sarebbe sicuramente gradita. Continuo a pensare che Napoli è una grande opzione. Il mercato si inizia a muovere e diversi club chiedono diverse informazioni”. Dopo un ... Leggi su seriea24 (Di martedì 24 maggio 2022)NAPOLI – Albert Botines, agente di Gerard, ha rilasciato alcune dichiarazioni, ai microfoni di “Radio Marte”, parlando del suo assistito. Ecco quanto affermato. “Mi sono congratulato condopo la partita con la Salernitana, quasi come sempre, soprattutto per la sua professionalità. Dall’inizio dellac’è l’accordo con l’che porterebbe alla sua cessione,ildurante questastra di mercato. Non mi piace parlare diin maniera esplicita. Napoli è una grande piazza e sarebbe sicuramente gradita. Continuo a pensare che Napoli è una grande opzione. Il mercato si inizia a muovere e diversichiedono diverse informazioni”. Dopo un ...

