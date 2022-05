Ucraina: Kiev, '234 bambini uccisi e 433 feriti da inizio conflitto' (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Sono 234 i bambini uccisi e 433 quelli feriti dall'inizio del conflitto in Ucraina con la Russia. Lo rende noto l'Ufficio del Procuratore generale ucraino precisando che il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk, Kiev, Kharkiv e Chernihiv. I bombardamenti di città e villaggi ucraini da parte delle forze armate russe - aggiunge la nota - hanno danneggiato 1.848 istituzioni educative, 173 delle quali sono andate completamente distrutte. Leggi su iltempo (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Sono 234 ie 433 quellidall'delincon la Russia. Lo rende noto l'Ufficio del Procuratore generale ucraino precisando che il maggior numero delle vittime si registra nelle regioni di Donetsk,, Kharkiv e Chernihiv. I bombardamenti di città e villaggi ucraini da parte delle forze armate russe - aggiunge la nota - hanno danneggiato 1.848 istituzioni educative, 173 delle quali sono andate completamente distrutte.

