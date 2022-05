Spezia, Manaj a CM: 'Il Barça un sogno, su Messi non entravo mai duro. All'Inter Mancini mi cacciò dal campo' (Di martedì 24 maggio 2022) Se quella della Salernitana che si è salvata all'ultima giornata è una grande impresa (QUI la nostra Intervista al presidente... Leggi su calciomercato (Di martedì 24 maggio 2022) Se quella della Salernitana che si è salvata all'ultima giornata è una grande impresa (QUI la nostravista al presidente...

Advertising

cmdotcom : #Spezia, #Manaj a CM: 'Il #Barça un sogno, su #Messi non entravo mai duro. All'#Inter Mancini mi cacciò dal campo'… - habla_con_Gian : RT @Marta_ddi: Lo Spezia si salva alla penultima giornata. Thiago Motta che abbraccia a lungo Manaj dopo il rigore sbagliato l'immagine più… - FantaCons : ???? FLOP 38^ GIORNATA #Buongiorno (Torino, fv 4,5) #Casale (H. Verona, fv 4,5) #Rabiot (Juventus, fv 4,5) #Manaj (… - infoitsport : Spezia-Napoli 0-3, le pagelle: Politano come Alberto Tomba, Manaj non trova la porta - NapoliCalciogol : #Spezia-#Napoli 0-3, le pagelle: Politano come Alberto Tomba, Manaj non trova la porta -