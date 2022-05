“Sparirà dalla faccia della terra”: Clarissa Selassié la prende in giro senza pietà, la scena diventa virale [VIDEO] (Di martedì 24 maggio 2022) La Princess Clarissa Selassiè scaglia l’arco e tutte le frecce sui social: la presa in giro è senza precedenti. Clarissa Selassiè (fonte youtube)Se la più giovane del clan Selassiè, Clarissa, ha avuto vita breve nel reality di Alfonso Signorini, si dimostra di gran lunga la concorrente più navigata nel tortuoso mondo dei social. Dopo aver superato quasi indenne la bufera mediatica dopo il suo accanimento verso Katia Ricciarelli, la frizzante Clarissa ritorna alla carica su Instagram. Ma facciamo un passo indietro: durante la sua permanenza nel reality, Clarissa si era scagliata contro la soprano veneta, tacciandola di razzismo e omofobia. La cantante non aveva ben tollerato le accuse della Princess, e La Princess le ... Leggi su ck12 (Di martedì 24 maggio 2022) La PrincessSelassiè scaglia l’arco e tutte le frecce sui social: la presa inprecedenti.Selassiè (fonte youtube)Se la più giovane del clan Selassiè,, ha avuto vita breve nel reality di Alfonso Signorini, si dimostra di gran lunga la concorrente più navigata nel tortuoso mondo dei social. Dopo aver superato quasi indenne la bufera mediatica dopo il suo accanimento verso Katia Ricciarelli, la frizzanteritorna alla carica su Instagram. Mamo un passo indietro: durante la sua permanenza nel reality,si era scagliata contro la soprano veneta, tacciandola di razzismo e omofobia. La cantante non aveva ben tollerato le accusePrincess, e La Princess le ...

Advertising

AlekCaruso : E si farà l'amore, ognuno come gli va Anche i preti potranno sposarsi Ma soltanto a una certa età E senza grandi di… - giuseppe01159 : RT @Linerazzurra: #InterSamp #SassuoloMilan Il giorno che il Sassuolo sparirà dalla serie A, mi ubriacheró, nuda, in diretta Twitter - ValotiRiccardo : @fabrizietto67 Insomma l'esultanza per il gol di una ridicola squadra di calcio giustifica la xenofobia. Quando qu… - delicataeIy : @poutsjk io posso anche sparire ma non sparirà dalla tua mente l'immagine di queste photocards - NLeonesio : @GiuseppeConteIT Quando il M5S sparirà dalla scena politica (alle prossime elezioni), finalmente smetteremo di leggere anche le tue cazzate. -