Roma, Mkhitaryan torna in gruppo. Verso maglia dal 1? col Feyenoord? (Di martedì 24 maggio 2022) Josè Mourinho ritrova Henrikh Mkhitaryan in rifinitura. Ultimo allenamento a Trigoria per la Roma, alla vigilia della finale di Conference League di Tirana, contro il Feyenoord, e per il tecnico portoghese arrivano segnali confortanti: Mkhitaryan è infatti tornato ad allenarsi col resto della squadra per la prima volta dall'infortunio subito nella semifinale contro il Leicester. Sembra dunque definitivamente smaltita la lesione muscolare che l'armeno aveva accusato, e c'è ottimismo per una maglia da titolare. Poche decine di tifosi hanno atteso i giocatori all'arrivo al centro sportivo, stamattina, mentre da Fiumicino sono già partiti i primi charter per Tirana. Alle 15, invece, è in programma la partenza della squadra. SportFace.

