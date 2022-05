Reddito di cittadinanza, Renzi: "Dal 15 giugno raccogliamo firme per referendum su abolizione" (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 maggio "Dal 15 giugno al 15 settembre c'è lo spazio che la legge prevede per raccogliere le firme. E noi le raccoglieremo" così il leader di Italia Viva Matteo Renzi a margine dell'evento "Né ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 24 maggio 2022) Roma, 24 maggio "Dal 15al 15 settembre c'è lo spazio che la legge prevede per raccogliere le. E noi le raccoglieremo" così il leader di Italia Viva Matteoa margine dell'evento "Né ...

