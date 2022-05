Reddito di cittadinanza, non è tutto un duello tra imprenditori illuminati e lavoratori schiavi (Di martedì 24 maggio 2022) di Alberto Siculella Non passa giorno senza un imprenditore che inveisce contro il Reddito di cittadinanza o uno chef che accusa i giovani di scarsa propensione al lavoro. Come stanno davvero le cose? Al netto di posizioni ideologiche prive di logica, bisogna analizzare la questione per capire che non tutto può essere ricondotto ad un duello tra imprenditori illuminati o criminali e tra lavoratori schiavizzati o parassiti. E’ inutile dire che le dinamiche del mercato incidono e di molto. Davanti ad un’esplosione del settore della ristorazione e della ricettività, rispettivamente +30% e +40% nell’ultimo decennio, non c’è stato pari aumento di risorse umane da integrare nei relativi ambiti. Il digitale poi ha spostato molte risorse su nuove mansioni, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 24 maggio 2022) di Alberto Siculella Non passa giorno senza un imprenditore che inveisce contro ildio uno chef che accusa i giovani di scarsa propensione al lavoro. Come stanno davvero le cose? Al netto di posizioni ideologiche prive di logica, bisogna analizzare la questione per capire che nonpuò essere ricondotto ad untrao criminali e trazzati o parassiti. E’ inutile dire che le dinamiche del mercato incidono e di molto. Davanti ad un’esplosione del settore della ristorazione e della ricettività, rispettivamente +30% e +40% nell’ultimo decennio, non c’è stato pari aumento di risorse umane da integrare nei relativi ambiti. Il digitale poi ha spostato molte risorse su nuove mansioni, ...

