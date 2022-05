Rdc, Conte difende il sussidio grillino col solito piagnisteo: Meloni e Renzi? Robin Hood al contrario (Di martedì 24 maggio 2022) Giuseppi è accerchiato. La sua fragile difesa del reddito di cittadinanza riceve l’ultima bordata anche da sinistra. Un ennesimo scossone che stavolta arriva arriva dal presidente di IV, Ettore Rosato, che sui social anticipa che «dal 15 giugno» partirà una «raccolta di firme per l’abolizione del Rdc». Uno «strumento sbagliato», sottolinea il Renziano, che «va riscritto tutto». E su cui conclude: «Siamo al paradosso che spendiamo un sacco di soldi ma ci sono poveri senza aiuto, disoccupati senza proposte di lavoro, aziende senza lavoratori, più lavoro nero. Ci vogliono più soldi per la lotta alla povertà, risorse direttamente alle aziende che assumono, più soldi in busta paga a chi lavora» Rdc, Conte al delirio prova a difendere a spada tratta il sussidio di Stato grillino Rosato con il suo annuncio ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 24 maggio 2022) Giuseppi è accerchiato. La sua fragile difesa del reddito di cittadinanza riceve l’ultima bordata anche da sinistra. Un ennesimo scossone che stavolta arriva arriva dal presidente di IV, Ettore Rosato, che sui social anticipa che «dal 15 giugno» partirà una «raccolta di firme per l’abolizione del Rdc». Uno «strumento sbagliato», sottolinea ilano, che «va riscritto tutto». E su cui conclude: «Siamo al paradosso che spendiamo un sacco di soldi ma ci sono poveri senza aiuto, disoccupati senza proposte di lavoro, aziende senza lavoratori, più lavoro nero. Ci vogliono più soldi per la lotta alla povertà, risorse direttamente alle aziende che assumono, più soldi in busta paga a chi lavora» Rdc,al delirio prova are a spada tratta ildi StatoRosato con il suo annuncio ...

SecolodItalia1 : Rdc, Conte difende il sussidio grillino col solito piagnisteo: Meloni e Renzi? Robin Hood al contrario… - Rog_2 : #Salvini - che ha varato rdc, quota 100, bonus, lotta ai migranti, via della seta, intrallazzi coi russi assieme a… - MichelaGenoves3 : RT @Cri10872801: Si sta facendo massiccia la campagna contro il Rdc, misura di dignità per le famiglie più povere. Una campagna di malainfo… - GiorgiaPremier : RT @augustamontarul: umiliazione e’ dare assistenzialismo anziché lavoro. #Conte anziché difendere #rdc ci parli dei dati su povertà assolu… - LuciaLaVita1 : RT @Cri10872801: Si sta facendo massiccia la campagna contro il Rdc, misura di dignità per le famiglie più povere. Una campagna di malainfo… -