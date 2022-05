Mourinho | ' Questa finale è già storia Nei giocatori vedo gioia e la tensione giusta'

Advertising

Quel Josèche da giorni ripete l'importanza difinale che, a suo dire, è la più importante della sua carriera.Atto finale della Conference League. Sarà per questo che Joséha la faccia tesa di momenti più tempestosi. "È un momento ricco di significati, siamo alla fine distagione. Abbiamo giocato quattro finali in quattro giorni, abbiamo vinto la prima e ...José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della finale di Conference League tra Roma e Feyenoord ...Il tecnico della Roma José Mourinho ha preso la parola in conferenza stampa per ... “Siamo giunti alla fine della strada di quest’annata, con due finali da giocare nel tempo di 4 giorni. La prima ...