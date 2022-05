Milan, Scaroni: «Continuavo a dire di voler arrivare quarto» (Di martedì 24 maggio 2022) Scaroni: «Il modello Milan funziona. RedBird comprerebbe un gioiello». Le parole del presidente rossonero Paolo Scaroni, presidente del Milan, è stato intervistato dal Corriere della Sera. EMOZIONE SINGER – «È stata un’esperienza, direi excited, per loro, Gordon era più abituato, Paul non aveva mai visto il Milan. Sono arrivati dalla Florida con grande fiducia, erano molto ottimisti di vincere lo scudetto, noi italiani eravamo più scaramantici… Io Continuavo a dire che volevo arrivare quarto, come ho detto tutto l’anno, anche domenica che non era più possibile…». SEGRETO Milan – «Io direi che il Milan di oggi ha un suo stile e il suo stile è caratterizzato ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 24 maggio 2022): «Il modellofunziona. RedBird comprerebbe un gioiello». Le parole del presidente rossonero Paolo, presidente del, è stato intervistato dal Corriere della Sera. EMOZIONE SINGER – «È stata un’esperienza,i excited, per loro, Gordon era più abituato, Paul non aveva mai visto il. Sono arrivati dalla Florida con grande fiducia, erano molto ottimisti di vincere lo scudetto, noi italiani eravamo più scaramantici… Ioche volevo, come ho detto tutto l’anno, anche domenica che non era più possibile…». SEGRETO– «Ioi che ildi oggi ha un suo stile e il suo stile è caratterizzato ...

